В Ливане насчитали 6 тыс. пострадавших от взрыва

Число пострадавших от мощного взрыва, произошедшего на этой неделе в Бейруте, достигло 6 тыс. Кроме того, 158 человек погибли, 21 пропал без вести.

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Об этом сообщает Минздрав Ливана со ссылкой на обновленные данные, передает Интерфакс-Украина.

Между тем, после катастрофического взрыва в Бейруте в городе вспыхнули мощные протесты. Демонстранты заняли здание Министерства иностранных дел и пытались прорваться в парламент. Во время протестов пострадали более сотни людей. Демонстранты заняли здание дипломатического ведомства и объявили его своей штаб-квартирой. Сообщается также, что на уцелевших улицах города произошли столкновения между полицейскими спецподразделениями и участниками демонстраций.

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Напомним, ранее губернатор Бейрута назвал ущерб от взрыва колоссальным и заявил, что последствия взрыва оцениваются в 3-5 млрд долларов, притом что ВВП всего Ливана составляет около 57 млрд долларов.

Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами несколько лет назад аммиачной селитры, выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

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