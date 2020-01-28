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Можно заразиться через глаза: как распространяется новая пневмония

28 января, 10:58

Пневмонией нового типа можно заразиться контактным путем

/ Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван во вторник, 28 января, сообщил, что коронавирус нового типа может попасть в организм человека контактным путем через слизистую оболочку глаза. Об этом сообщают китайские СМИ.

"Пневмонией нового типа можно заразиться контактным путем: если вирус попадет на кожный покров ваших рук, а вы по неосторожности потрете глаза, то может произойти заражение вирусом. Поэтому необходимо носить защитную маску, тщательно мыть руки – это снизит риск распространения вируса и заражения им", – рассказал чиновник.

Ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский уточнил симптомы китайской пневмонии.

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Отметим, что в Китае от нового типа пневмонии скончались уже 106 человек. Кроме того, возросло число заболевших – опасной болезнью только в Китае уже заразились 4515 человек.

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Фото: rotoinfo.ru

Случаи заражения также обнаружили в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии и Германии.

Тем временем в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

Более детально о ситуации читайтев специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай пневмония коронавирус

Источник: УНН

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