Коронавирус: Комаровский уточнил симптомы китайской пневмонии

По словам доктора, никаких противовирусных средств против коронавируса не существует

Видео: Доктор Комаровский/YouTube

Классические вирусные симптомы не очень характерны для коронавируса из Китая.

Об этом заявил Евгений Комаровский, врач-педиатр, кандидат медицинских наук в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале.

"Для него более характерны сразу симптомы поражения нижних дыхательных путей: лихорадка, интенсивный кашель, общая слабость. У значительного числа пациентов присутствует диарея и коньюктивит", – заявил знаменитый доктор.

По его словам, стоит отметить, что все эти симптомы могут быть при огромном числе других вирусных инфекций. Поэтому нет таких симптомов, которые позволяют это диагностировать.

"По поводу профилактики. Кроме эпидемиологических мероприятий ничего не придумали. Передовые лаборатории работают над разработкой вакцин. Шансы, что вакцина в экспериментальном виде появится через 6-8 месяцев достаточно высоки. Потом понадобится еще 6-8 месяцев на испытания. Так что раньше, чем через 1,5-2 года никто вакцину не увидит", – рассказал Комаровский.

Также он подчеркнул, что никаких противовирусных средств против коронавируса не существует.

"Главное – избегать контакта с больными и осуществлять общие мероприятия, которые используются при банальном гриппе. Судя по тому, как распространяется инфекция в многомиллиардном Китае, в Украине есть все шансы благополучно миновать этот кризис", – резюмировал Комаровский.

По мнению знаменитого доктора Евгения Комаровского, сейчас происходит нагнетание обстановки. В своем видеообращении он развенчал популярные мифы и фейки, которые уже успели заполонить соцсети.

Напомним, что о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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