Мужчина в Исландии подхватил сразу два штамма коронавируса

Один из пациентов в Исландии, которая ранее ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса, заразился сразу двумя штаммами нового COVID-19.
Об этом сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Второй штамм — это мутация первоначальной версии коронавируса, появившегося в китайском Ухане. По мнению специалиста, речь может идти о первом известном случае двойного заражения.
Предположительно, мутировавший штамм является более агрессивным, поскольку пациент заразил контактировавших с ним людей именно им. За пределами Исландии, согласно международным базам данных, такая разновидность коронавируса не встречалась.
Кроме того, в Исландии зафиксирован первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщило агентство "Франс Пресс" со ссылкой на местные органы здравоохранения.
По данным агентства, умерла 60-летняя женщина, которая страдала от хронического заболевания.
В настоящее время в Исландии зафиксировано 588 случаев инфицирования новым коронавирусом, указывает агентство. Первые случаи были подтверждены 2 марта.
Между тем после двухдневного падения числа новых зараженных в Италии 24 марта стало известно о 8,4-процентном скачке инфицирований – за сутки было обнаружено сразу 5249 новых пациентов с COVID-19.
А в Мадриде тела умерших от коронавируса будут складывать на крытом катке.
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