В Иране заместитель министра здравоохранения заразился коронавирусом: видео

Согласно последним данным, в Иране зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи заразился коронавирусом Covid-19. Об этом в Twitter сообщил иранский журналист Абас Аслани.

Журналист также обнародовал видеообращение, в котором чиновники сообщил, что он заражен.

"Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо, и, надеюсь, что вскоре продолжу вас информировать (о ситуации со здравоохранением в стране)", - сказал Ираджа Хариричи, выразив уверенность в том, что коронавирус удастся победить.

Чиновник в последние дни давал брифинги о ситуации с распространением коронавируса в стране.

Брифинг по коронавирусу в Иране. Источник: Reuters/IRINN

Согласно последним данным, в Иране зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли.

В тренде Можно принимать в таблетках: в Китае разработали вакцину против коронавируса

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев не ехать в Иран.

Отметим, новый коронавирус уже обнаружен в 36 странах.

Между тем премьер-министр Алексей Гончарук продолжает успокаивать украинцев. По его словам, все профильные службы работают над тем, чтобы не допустить инфекцию на территорию Украины. Но даже если вирус прорвется на территорию нашей страны, ничего страшного не случится.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама