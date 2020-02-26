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В регионах Украины могут ввести режим изоляции и карантина из-за коронавируса

26 февраля, 20:01

Министр здравоохранения рассказала, как работают оперативно-эпидемиологические комиссии в областях

В каждом регионе Украины уже работают оперативно-эпидемиологические комиссии. Специалисты будут быстро реагировать на каждый случай, который может быть потенциально опасным. Так в эксклюзивном интервью новостям "Сегодня" рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Напомним, она сейчас находится в обсервации в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Китая.

"Каждый объем мероприятий, которые будут использоваться – ограничение публичных мероприятий, ограничения посещения определенных событий, – будет определяться в каждом отдельном случае, в зависимости от ситуации, которая есть в регионе. От обычного медицинского обследования всех, кто имеет жалобы, до изоляции и карантина на соответствующей территории", – заявила министр.

Напомним, ранее Зоряна Скалецкая рассказала, как проверяют на коронавирус в Новых Санжарах. По ее словам первое исследование на коронавирус заняло больше времени, чем планировалось. Но в дальнейшем лаборатории будут предоставлять результаты исследований намного быстрее.

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А еще министр рассказала об эвакуации для оставшихся в Китае украинцев. По словам министра, на сегодня государством было принято решение о выделении средств из государственного резерва, за которые будет осуществляться только одна эвакуация.

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карантин коронавирус Зоряна Скалецкая Скалецкая

Источник: Сегодня

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