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МВД Беларуси: под арестом остаются 44 участника протестов

18 августа, 23:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В то же время по неофициальным данным, более 70 человек пропали без вести

По официальным данным Министерства внутренних дел Беларуси, в местах содержания задержанных территориальных органов внутренних дел республики под административным арестом остаются 44 человека за участие в акциях протеста против победы на выборах Александра Лукашенко. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.

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"Списки данных лиц размещены на информационных стендах или у входа в вышеуказанные учреждения", – написала она.

Чемоданова уточнила, что с 6 гражданами до сих пор проводятся следственные действия, они находятся в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома, информация о них размещена при входе в здание центра.

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Кстати, сегодня, 18 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне сообщений о жестоких задержаниях и пытках демонстрантов наградил большую группу сотрудников силовых ведомств медалью "За безупречную службу" трех степеней.

Напомним, с 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, страну охватили массовые протесты против фальсификаций и объявления Александра Лукашенко следующим президентом, в результате которых сотни людей были задержаны силовиками и помещены в СИЗО, где, по свидетельствам очевидцев подвергались жестоким пыткам.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь СИЗО задержание
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