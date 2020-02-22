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"Мы легко разорвем Украину": китайцы прокомментировали протесты в Новых Санжарах

22 февраля, 13:37

В Китае негативно отнеслись к происшествиям относительно эвакуированных

В Китае также комментируют "теплый" прием эвакуированных из Уханя украинцев в Новых Санжарах. Переводчик китайского языка Сергей в своем Facebook показал комментарии китайцев, который набрали самое большое количество лайков.

Так, в большинстве китайцы не поддерживают протесты в Новых Санжарах против эвакуированных.

"Первый комментарий в моей подборке на 4 тысячи лайков:

"Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы ее легко разорвем, если будет война, т.к. мои дети намного сплоченнее украинцев".

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Второй комментарий набрал 5 тысяч лайков: "Крайне безрассудно и постыдно так поступать со своими близкими перед лицом эпидемии".

Третий комментарий поддержали две тысячи человек: "Сейчас их сердца и надежды разбиты, у этих украинцев остались только теплые воспоминания о полученной ими любви в Ухане".

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"4ый на 4тыс: "Китайцы ради своих близких могут сплотиться и самоотверженно пожертвовать жизнью. Иностранцы, чтобы не принимать своих близких могут грабить и убивать".

И пятый комментарий: "Те, кто остался в Ухане, находятся в большей безопасности, чем в Украине".

Напомним, в медцентр в Новых Санжарах прибыли медики-эпидемиологи, чтобы взять анализы на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов. По словам журналиста, медики прибыли утром, еще до обеда. Они взяли мазки из носовой полости у всех, кто летел на самолете из Китая: у него, эвакуированных, медиков и членов экипажа.

Кроме того, в Новые Санжары прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по поручению президента.

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Китай эвакуация карантин Новые Санжары

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