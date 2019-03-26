"Мы можем сделать намного больше": Нетаньяху озвучил планы Израиля по сектору Газа
Нетаньяху принял решение сократить свой визит в США из-за резкого обострения ситуации
Израиль готов приложить все усилия для защиты своих граждан от атак из сектора Газа. Об этом заявил во вторник премьер-министр и министр обороны страны Биньямин Нетаньяху, выступая по видеомосту из здания Министерства обороны в Тель-Авиве перед участниками ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным отношениям в Вашингтоне.
"К сожалению, не могу быть с вами лично, так как был вынужден срочно вернуться в Израиль. Я только что провел совещание с представителями Генштаба и руководством служб безопасности и могу сказать: мы можем сделать намного больше (в секторе Газа – Ред.), и мы сделаем все необходимое, чтобы защитить нашу страну, наших граждан", - сказал Нетаньяху.
Нетаньяху 25 марта принял решение сократить на день свой двухдневный визит в США из-за резкого обострения ситуации вокруг сектора Газа.
Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.
Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.
Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские сообщили сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.
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