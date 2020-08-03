"Мы захлебнемся": Абхазия неожиданно захотела закрыться от России

Непризнанная республика Абхазия решила открыть границу с Россией, которая из-за всемирной пандемии коронавируса была закрыта с апреля.

Реклама

Однако, как сообщает Meduza, в так называемом абхазском "Минздраве" заявили, что это приведет к катастрофическим последствиям для "республики".

В частности, "замминистра здравоохранения" Алхас Конджария утверждает, что еще до открытия границы внутри Абхазии началась вспышка COVID-19 – здесь ежедневно регистрируют от восьми до десяти новых заболевших.

"Уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто „захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще", — заявил Конджария на совещании 2 августа.

Он также раскритиковал решение открыть границу для всех желающих и без каких-либо дополнительных ограничений, хотя изначально планировалось пускать в регион только иностранцев со справкой об отсутствии COVID-19.

Реклама

Кроме того, другой участник совещания, член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия предложил ввести на границе с РФ ограничительные меры.

В Telegram-канале "Сочи сейчас" опубликовали видео, снятое на контрольном пункте при въезде из РФ в Абхазию, на котором видно огромное количество россиян, желающих въехать на территорию региона:

Стоит отметить, что к 1 августа в Абхазии коронавирус обнаружили у 98 человек. При этом три пациента уже скончались, а еще 37 выздоровели.

Напомним, что распространение коронавируса не останавливается и в остальном мире – накануне количество инфицированных превысило отметку в 18 млн человек.

В то же время, в Украине по состоянию на 3 августа зарегистрировано 73 158 случаев заражения, включая 1 738 летальных исхода. К настоящему моменту 39 876 пациентам уже удалось победить инфекцию.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама