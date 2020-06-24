Мятежный 2020-й год: что было и чего еще ждать

Люди устали считать трагедии и смеются над шутками про инопланетян, астероиды, ретроградный Меркурий

Уничтожающие пожары в Австралии в январе, в Украине – под Чернобылем в апреле. Крушение в небе над Тегераном, когда украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами. В результате пандемии – глобальный финансовый кризис, которого мир не знал последние 33 года. Великобритания вышла из Европейского Союза. Мировой океан нагрелся как никогда, в Европе и Америке набирает обороты засуха. Бедным странам пророчат масштабнейший гуманитарный кризис столетия. Богатым – наводнения, неурожай и сезон ураганов.

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И это только первое полугодие этого високосного 2020 года. Люди устали считать трагедии и смеются над шутками про инопланетян, астероиды, ретроградный Меркурий, чтобы не сойти с ума. А может, это все не шутки? Астрономы говорят: планета сейчас – в коридоре затмений. На минувшей неделе было солнечное. Ученые уверены – оно будет иметь глобальное влияние на экономику и политику.

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Экономический кризис, страшная пандемия, погодные аномалии, масштабные протесты. Миллионы смертей. Люди уже привыкли. Правда, настораживает другое. Почему все это одновременно? Всемирный заговор? Масоны? Рептилоиды? Или просто совпадение? Все по очереди.

Индейцы майя ошиблись. Всадники Апокалипсиса уже близко. Год "ретроградного Меркурия". Напуганные люди придумывают различные версии, что не так с високосным 2020-м. Главным событием стала, конечно же, пандемия. Коронавирус кардинально изменил жизнь на планете.

"Это самый тяжелый трансформационный год для нашей планеты. Самый трансформационный. Это было предсказано", – говорит Игорь Мехеда, руководитель Международной философской школы.

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Предсказано? Кем? Вангой? Нострадамусом или другими прорицателями? Приписывают так называемое пророчество даже американскому бизнесмену, основателю компании "Майкрософт" Биллу Гейтсу.

Мол, еще 5 лет назад он знал о появлении вируса, который уничтожит человечество. Так, в 2015-м на конференции "TED" Билл Гейтс действительно говорил об эпидемии. Правда, имел в виду лихорадку Эбола, но никак не COVID-19.

Хотя до сих пор точно неизвестно, откуда на самом деле взялся .COVID-19. Более того, человечество постоянно проходит проверку на прочность. "Испанкой", чумой, оспой или свиным гриппом.

"Сто лет назад, как раз 20-й год можно назвать финальным годом распространения эпидемии испанского гриппа, это страшная болезнь. Гораздо, кстати, опаснее, чем та, что мы переживаем сейчас, потому что она с 18 по 20 год охватила большинство населения человеческого. И по разным оценкам от 17 до 50 миллионов просто погибло. Есть даже оценки в 100 миллионов людей", – говорит Андрей Иванец, кандидат исторических наук.

"То, что происходит в мире – это больше пандемия страха и больше пандемия злости и агрессии", – считает Татьяна Долготович, астронумеролог.

"Всплеск заболеваемости связан, скорее с тем, что карантин ослабился. И люди более активно стали взаимодействовать между собой", – говорят маги, которые убеждают, могут видеть будущее.

Странно. А разве медики не предупреждали? Или статистика? Здесь никакой так называемой магии не требуется. Только здравый смысл.

Но пока мир оправляется от первой волны пандемии, новая политическая взрывчатка сработала в США. Полицейский убил афроамериканца. Америка в прямом смысле – в огне.

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Ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией. Разбитые машины и витрины магазинов. Насилие, вандализм. Мародерство и беспорядок. Штатам в этом году таки досталось.

"Очень сложно выделить что-то одно. Мир накрыла эпидемия, и сейчас у нас в США протесты против расовой ненависти. И в Белом доме человек, который считает себя диктатором. Лишь 6 месяцев прошло, и кто знает, что будет дальше. Надеюсь – изменится к лучшему", – говорит Кевин Краули, житель Вашингтона.

"Сложный вопрос, много чего произошло. Но я думаю – убийство Ахмада Арбери, Бреони Тейлор, Джорджа Флойда и пандемия. Убийство этих людей, граждан – наиболее значимые события года", – делится Софи Пенадия, жительница Миннесоты.

Конечно, и здесь не обошлось без так называемой теории заговора. Во время столкновений в Миннеаполисе демонстранты сожгли полицейский участок.

Несмотря на панику, люди не теряют чувства юмора. В октябре 2019-го в Египте нашли саркофаги далекой династии фараонов. Впрочем, новость приобрела популярность только сейчас. Соцсети взорвались комментариями:

Положите на место. Сейчас не лучший год, чтобы раскрывать зловещие саркофаги.

Я так понимаю, у нас в июне восстания мумий?

Там еще метеорит должен быть. Почему мумии лезут без очереди?

Ну, во-первых, не метеорит, а собственно, астероид. Об этом действительно ранее сообщали в НАСА. Во-вторых, космическое тело должно было приблизиться к нашей планете еще 6 июня. На безопасном расстоянии. Итак, звезда смерти и в этот раз не справилась с заданием.

А если без шуток. Потоп. Засуха. Голод. Прогнозы становятся все мрачнее.

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Високосный 2020-й, предвещают метеорологи, обещает планете пожары, наводнения, неурожай и нашествия саранчи библейских масштабов.

Однако здесь речь идет о науке. Пандемия действительно пришла не одна. Коронавирус изменил жизнь на планете, но не отменил глобального потепления.

"Каждый раз находится кто-то новый, на кого можно свалить вину. Человек должен осознать, что жизнью нашей управляем только мы сами и никто другой", – говорит эксперт.

Даже без пандемии 2020-й год обещал миру наибольший гуманитарный кризис со времен Второй мировой. По оценкам ООН, три десятка бедных стран могут столкнуться с масштабным голодом.

"Все повторяется на новом витке. Сегодняшний мир стоит перед очень большими рисками", – считает эксперт.

По статистике, в мире хронически недоедает почти миллиард людей. И в этом году количество возрастет. Еще на 130 миллионов. Засуха, вирус и голод одновременно – многовато даже для фильма-катастрофы. Кроме того, саранча уничтожала растительность в 23-х странах Ближнего Востока, Африки и Азии задолго до коронавируса. Просто в современных реалиях принято не беспокоиться о проблеме, пока не припечет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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