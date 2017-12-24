На Филиппинах после шторма произошел пожар: 37 человек пропали без вести
Спасатели несколько часов боролись с огнем
На Филиппинах в результате тропического шторма, жертвами которого стали более 200 человек, в городе Давао произошел пожар. По меньшей мере 37 человек пропали без вести. Об этом сообщает ВВС.
Как отмечает издание, пропавшие люди, скорее всего, погибли. В частности, вице-мэр города Паоло Дутерте заявил, что шансов спастись у них не было.
Пламя вспыхнуло на третьем этаже и распространилось на верхнем этаже здания торгового центра. Спасатели несколько часов боролись с огнем.
На данный момент причина пожара не установлена.
Напомним, ранее сообщалось о 133 жертвах тропического шторма.
Не так давно, 17 декабря, из-за оползней, вызванных тропическим штормом "Кай-Так", 26 человек погибли, еще 23 считаются пропавшими без вести.
Также летом Филиппины сотрясло мощное землетрясение, эвакуирован президентский дворец.
Ранее сообщалось, что 14 человек погибли от наводнения в Афинах. Греческие власти объявили чрезвычайное положение на маленьком острове Сими в Эгейском море, там сильные дожди затопили дома, магазины и электростанцию и смыли транспортные средства в море.