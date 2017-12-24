На Филиппинах после шторма произошел пожар: 37 человек пропали без вести

Сегодня, 14:25

Спасатели несколько часов боролись с огнем

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На Филиппинах в результате тропического шторма, жертвами которого стали более 200 человек, в городе Давао произошел пожар. По меньшей мере 37 человек пропали без вести. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечает издание, пропавшие люди, скорее всего, погибли. В частности, вице-мэр города Паоло Дутерте заявил, что шансов спастись у них не было.

Пламя вспыхнуло на третьем этаже и распространилось на верхнем этаже здания торгового центра. Спасатели несколько часов боролись с огнем.

На данный момент причина пожара не установлена.

Напомним, ранее сообщалось о 133 жертвах тропического шторма.

Не так давно, 17 декабря, из-за оползней, вызванных тропическим штормом "Кай-Так", 26 человек погибли, еще 23 считаются пропавшими без вести. 

Также летом Филиппины сотрясло мощное землетрясение, эвакуирован президентский дворец.

Ранее сообщалось, что 14 человек погибли от наводнения в Афинах. Греческие власти объявили чрезвычайное положение на маленьком острове Сими в Эгейском море, там сильные дожди затопили дома, магазины и электростанцию и смыли транспортные средства в море.
Филиппины, пожар, шторм, пропавшие без вести

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