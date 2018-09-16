На Филиппинах тайфун вызвал обвал в шахте: 30 погибших

Сегодня, 22:24

Всего в шахте на момент происшествия находились 43 горняка

фото AFP
фото AFP

На севере Филиппин тайфун Мангхут вызвал обвал в шахте. Погибли не менее 30 горняков, еще 13 пропали без вести. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщает Xinhua со ссылкой на командующего армии Филиппин.

Так, 43 горняка были заблокированы в тоннеле шахты в городе Итогон после того, как там пронесся тайфун Мангхут.

Продолжается поисково-спасательная операция.

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В Агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Филиппин сообщили, что тайфун вызвал 81 оползень и 13 инцидентов, связанных с наводнениями.

Ранее сообщалось, что число жертв тайфуна "Мангхут" резко возросло на Филиппинах до 59 человек. Большинство людей погибли из-за оползней в Кордильерском административном регионе, а также в провинции Нуэва-Виская. В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более тысячи жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются тысячи человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон.

 "Мангхут", который ранее обрушился на север Филиппин, принес массовые разрушения зданий, отключению электроэнергии и обрыву линий связи.
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