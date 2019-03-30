На границе сектора Газа произошли стычки: пострадали около сотни палестинцев
Десять пострадавших получили огнестрельные ранения
В секторе Газа произошли столкновения между израильскими военнослужащими и палестинцами. В результате стычек пострадали около 100 палестинцев, сообщили местные СМИ.
Десять пострадавших получили огнестрельные ранения, четверо ранены резиновыми пулями, а остальные отравились слезоточивым газом, который солдаты применили для разгона манифестантов.
Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.
Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.
Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские военные сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На границе сектора Газа произошли стычки: пострадали около сотни палестинцев". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новые беспорядки в Израиле: в секторе Газа умер палестинец
Палестинский Минздрав сообщил о гибели участника беспорядков на границе сектора Газа с Израилем
На юге Израиля снова звучат сирены воздушной тревоги
При посредничестве Египта Израиль и палестинские группировки заключили неофициальное перемирие