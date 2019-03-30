На границе сектора Газа произошли стычки: пострадали около сотни палестинцев

Десять пострадавших получили огнестрельные ранения

Фото: AFP

На границе сектора Газа произошли стычки: пострадали около сотни палестинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a17/7b6/5c9a177b69004.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a17/7b6/5c9a177b69004.jpg 2019-03-30T16:08:00+02:00 Другие страны Десять пострадавших получили огнестрельные ранения

В секторе Газа произошли столкновения между израильскими военнослужащими и палестинцами. В результате стычек пострадали около 100 палестинцев, сообщили местные СМИ.

Десять пострадавших получили огнестрельные ранения, четверо ранены резиновыми пулями, а остальные отравились слезоточивым газом, который солдаты применили для разгона манифестантов.

Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.

Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.

Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские военные сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.

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