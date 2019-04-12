На Китай обрушились мощные ливни: жертвами наводнения стали шесть человек

Еще пять людей считаются пропавшими без вести

Фото: Pixabay

На китайский мегаполис Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай) обрушились сильные ливни. Это привело к наводнению, в результате которого погибли минимум шесть человек. Об этом говорится в сообщении муниципальных властей городского района Футянь.

Кроме того, из-за разбушевавшейся стихии еще пять человек пропали без вести. Еще двое людей получили ранения – их госпитализировали.

Протекающая через Шэньчжэнь река вышла из берегов в четверг, тогда потоком воды смыло 12 человек. На данный момент экстренные службы с ночи ведут поисково-спасательную операцию.

Напомним, что не так давно наводнение обрушилось на Иран, затронув около 400 населенных пунктов в 15 провинциях страны. Из-за разгула стихии более 2,3 тыс. дорог оказались заблокированными, не менее 84 мостов разрушены, 141 река вышла из своих берегов. Кроме того, с момента начала дождей было зарегистрировано 409 оползней.

Кроме того, также стало известно о гибели практически шести десятков человек из-за паводков в 24 из 34 провинций Афганистана. Всего более 14 тысяч человек были эвакуированы из пострадавших районов.

Мы также писали, что жертвами весенней стихии в девяти районах пакистанской провинции Белуджистан стали не менее 13 человек.

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