На корабле с украинцами 454 человек заразились коронавирусом

Анализы еще 99 человек на борту Diamond Princess показали наличие инфекции

Круизный лайнер Diamond Princess / Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Анализы еще почти ста человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японской Йокогамы из-за вспышки нового коронавируса COVID-19, показали наличие в их крови этой инфекции.

Об этом, ссылаясь на Министерство здравоохранения Японии, 17 февраля сообщило агентство Kyodo.

Как утверждается, на судне обнаружили еще 99 новых случаев заражения, но, есть ли среди них украинцы, не сообщается.

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Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454 человек.

Напомним, что это судно стало крупнейшим очагом инфекции за пределами Китая. На его борту находятся около 3,7 тысяч человек – более 1,7 тыс. из них уже сдали анализы на наличие вируса.

25 членов экипажа карантинного судна оказались украинскими гражданами – двое их них инфицировались коронавирусом и были госпитализированы. В Минздраве рассказали, что о них известно.

Тем временем, ряд стран, включая США, Канаду, Южную Корею, Гонконг и Италию, приступили к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на борту лайнера.

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