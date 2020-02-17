Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

На корабле с украинцами 454 человек заразились коронавирусом

17 февраля, 11:39

Анализы еще 99 человек на борту Diamond Princess показали наличие инфекции

Круизный лайнер Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess / Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Анализы еще почти ста человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японской Йокогамы из-за вспышки нового коронавируса COVID-19, показали наличие в их крови этой инфекции.

Об этом, ссылаясь на Министерство здравоохранения Японии, 17 февраля сообщило агентство Kyodo.

Как утверждается, на судне обнаружили еще 99 новых случаев заражения, но, есть ли среди них украинцы, не сообщается.

Реклама

Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454 человек.

Напомним, что это судно стало крупнейшим очагом инфекции за пределами Китая. На его борту находятся около 3,7 тысяч человек – более 1,7 тыс. из них уже сдали анализы на наличие вируса.

В тренде
"Донбасс порожняк не гонит": переводчики назвали самые сложные фразы Путина

25 членов экипажа карантинного судна оказались украинскими гражданами – двое их них инфицировались коронавирусом и были госпитализированы. В Минздраве рассказали, что о них известно.

Тем временем, ряд стран, включая США, Канаду, Южную Корею, Гонконг и Италию, приступили к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на борту лайнера.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Япония корабль эпидемия инфекция заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта зараженийДругие страны
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фотоFun
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой герб
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой гербДругие страны
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фото
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фотоДругие страны
Ловушка для Путина: почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии
Ловушка для Путина: почему Россия и Турция схлестнулись в СирииРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...