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Двое украинцев заразились коронавирусом: что о них известно

10 февраля, 15:43

В Министерстве здравоохранения рассказали о двух гражданах, которые подхватили инфекцию на корабле Diamond Princess

Видео: Сегодня

Оба гражданина Украины, которые заразились новым типом коронавируса 2019-nCoV на борту японского круизного лайнера Diamond Princess, находятся в легкой форме заболевания.

Об этом сайту "Сегодня" на брифинге Министерства здравоохранения Украины 10 февраля заявил исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Эти два человека являются членами экипажа и работают в обслуживающей части (то есть, кухня и обслуживание лайнера). Один случай – это мужчина, второй – женщина. 37 лет – женщина, 25 лет – мужчина. Заболевание у них протекает бессимптомно, то есть, они сейчас находятся в легкой степени заболевания", – сказал Кузин.

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По словам начальника Центра общественного здоровья, инфицированных украинцев госпитализировали в "определенную больницу" в Японии. Там их поместили в карантин, где они пробудут не менее 14 дней под медицинским наблюдением.

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Фото: slovoidilo.ua

Напомним, ранее в консульстве Украины в Японии сообщили о 25 украинцах на борту Diamond Princess. Они являются членами экипажа судна, где в целом находятся более 3,7 тыс.человек. Дипломаты поддерживают с ними контакт.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Япония корабль эпидемия вирус круизный украинцы за границей коронавирус

Источник: Сегодня

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