На Настю Рыбку и Лесли собирается подать в суд полиция Таиланда

Сегодня, 14:42

Власти страны отметили, что поведение блогерши и ее команды повредили имиджу страны в мире

Фото: Instagram\nastya_rybka.ru
Фото: Instagram\nastya_rybka.ru

Полиция Таиланда собирается подать в суд на группу россиян, среди которых скандальная российская блогерша Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ее "секс-наставник" Александр Кириллов (Алекс Лесли).

Об этом пишет Bangkok Post.

Задержанная группа нанесла ущерб репутации Таиланда в мире. Об этом заявила спикер полиции Паттайи Критсана Паттаначароен. Теперь полиция вынуждена преследовать иностранцев, которые нарушают закон или визовые правила. 

Напомним, полицейские совершили рейд в один из отелей курорта, где 43 российских туриста проходили курс. На допросе они рассказали полиции, что посещение стоило им 20 тысяч бат (чуть более 36 тысяч рублей).

После этого Настя Рыбка обратилась к американской прессе с предложением предоставить информацию о связях России с американским лидером Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом.

28 февраля Настя Рыбка и Алекс Лесли попросили политического убежища в США.

Также, в России сервисы YouTube и Instagram оказались под угрозой блокировки из-за конфликта блоггерши Насти Рыбки и российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором в том числе утверждалось, что Дерипаска пользуется услугами девушек из эскорт-агентства.
Россия, Таиланд, суд, арест, полиция, Настя Рыбка

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Пол Манафорт. Фото: AFP

Манафорту грозит 80 лет тюрьмы

31 Октября 2017, 09:35

Прокуроры могут выдвинуть дополнительные обвинения против Манафорта и Гейтса

Другие страны

фото AFP

В Турции арестовали 75 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

29 Декабря 2017, 21:03

По предварительным данным, некоторые из подозреваемых готовились к террористической атаке на празднование Нового года
Загрузка...

Украина

Фото: copymarket.biz

В полиции рассказали о новых уловках интернет-мошенников

14 Ноября 2017, 13:36

Украинцев просили не раскрывать личных секретов незнакомым людям

Евросоюз

Полиция Франции. Фото: flickr/Police Nationale

Во Франции арестовали восемь воров из Грузии

16 Февраля, 11:46

Преступная группировка занималась квартирными кражами

Евросоюз

Кадр из мультфильма

Британская полиция выманила преступников методом из "Симпсонов"

27 Декабря 2017, 05:22

Поклонники сериала "Симпсоны" быстро опознали в этой истории эпизод про бесплатную раздачу лодок

Запад

Фото: kobovec.org.ua

Во Львовской области ремонт детского сада обернулся скандалом

28 Декабря 2017, 17:15

Заведение пришлось ремонтировать за счет родителей
Загрузка...