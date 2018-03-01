На Настю Рыбку и Лесли собирается подать в суд полиция Таиланда

Власти страны отметили, что поведение блогерши и ее команды повредили имиджу страны в мире

Полиция Таиланда собирается подать в суд на группу россиян, среди которых скандальная российская блогерша Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ее "секс-наставник" Александр Кириллов (Алекс Лесли).

Об этом пишет Bangkok Post.

Задержанная группа нанесла ущерб репутации Таиланда в мире. Об этом заявила спикер полиции Паттайи Критсана Паттаначароен. Теперь полиция вынуждена преследовать иностранцев, которые нарушают закон или визовые правила.

Напомним, полицейские совершили рейд в один из отелей курорта, где 43 российских туриста проходили курс. На допросе они рассказали полиции, что посещение стоило им 20 тысяч бат (чуть более 36 тысяч рублей).

После этого Настя Рыбка обратилась к американской прессе с предложением предоставить информацию о связях России с американским лидером Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом.

28 февраля Настя Рыбка и Алекс Лесли попросили политического убежища в США.

Также, в России сервисы YouTube и Instagram оказались под угрозой блокировки из-за конфликта блоггерши Насти Рыбки и российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором в том числе утверждалось, что Дерипаска пользуется услугами девушек из эскорт-агентства.