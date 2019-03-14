На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле прогремел взрыв
В результате взрыва никто не пострадал
На территории нефтеперерабатывающего завода на севере Венесуэлы взорвались резервуары. Об этом информирует газета "Панорама".
Инцидент произошел на территории предприятия Petro San Felix в венесуэльском штате Ансоатеги. В первом резервуаре хранилась нефть, во втором — разбавитель для нее.
В результате взрыва на заводе никто не пострадал. На месте аварии работают представители Национальной гвардии Венесуэлы и криминалисты.
Напомним, что ранее в южнокорейском городе Тэджон на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере три человека.
Также произошел взрыв на заводе боеприпасов в РФ. В эпицентре взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области в России находились девять человек. Трое из них погибли, трое – доставлены в больницы.
Кроме того, сообщалось о серии взрывов и пожаре возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй. В результате случившегося погибли 22 человек и еще столько же получили ранения.
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