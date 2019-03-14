Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле прогремел взрыв

Сегодня, 00:59

В результате взрыва никто не пострадал

Фото: Pixabay
На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле прогремел взрыв //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/98a/bc0/5c898abc06205.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/98a/bc0/5c898abc06205.png Другие страны В результате взрыва никто не пострадал

На территории нефтеперерабатывающего завода на севере Венесуэлы взорвались резервуары. Об этом информирует газета "Панорама".

Инцидент произошел на территории предприятия Petro San Felix в венесуэльском штате Ансоатеги. В первом резервуаре хранилась нефть, во втором — разбавитель для нее.

В результате взрыва на заводе никто не пострадал. На месте аварии работают представители Национальной гвардии Венесуэлы и криминалисты.

Напомним, что ранее в южнокорейском городе Тэджон на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере три человека.

Также произошел взрыв на заводе боеприпасов в РФ. В эпицентре взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области в России находились девять человек. Трое из них погибли, трое – доставлены в больницы.

Кроме того, сообщалось о серии взрывов и пожаре возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй. В результате случившегося погибли 22 человек и еще столько же получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нефть, Венесуэла, взрыв, завод

Вы сейчас просматриваете новость " На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле прогремел взрыв". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв газопровода "Газпрома" в России: яркое видео выложили в сеть

Вчера, 12:08

В результате аварии был отключен 29-километровый участок газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе

В Колумбии горит крупный нефтепровод: власти заявили о теракте

8 марта, 16:14

Правоохранители полагают, что преступление совершили местные боевики

В России прогремел взрыв на заводе: есть потерпевшие

5 марта, 20:09

Пострадавшие получили ожоги во время попыток самостоятельно погасить небольшой пожар

В Австрии произошел взрыв на оружейном заводе: есть жертвы

5 марта, 23:24

Один работник погиб, еще один получил тяжелые ранения

155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки

Что лечит калина в организме человека

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Диетолог развенчала мифы о кофе

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

В Пенсионном фонде рассказали, кому и насколько повысили пенсии

Как заменить бумажное пенсионное удостоверение на новое

Участник АТО из Одессы пригрозил кандидату в президенты судом

Правила перевозки денег через границу в Украине изменятся

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео