На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле прогремел взрыв

В результате взрыва никто не пострадал

Фото: Pixabay

На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле прогремел взрыв //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/98a/bc0/5c898abc06205.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/98a/bc0/5c898abc06205.png 2019-03-14T00:59:55+02:00 Другие страны В результате взрыва никто не пострадал

На территории нефтеперерабатывающего завода на севере Венесуэлы взорвались резервуары. Об этом информирует газета "Панорама".

Инцидент произошел на территории предприятия Petro San Felix в венесуэльском штате Ансоатеги. В первом резервуаре хранилась нефть, во втором — разбавитель для нее.

В результате взрыва на заводе никто не пострадал. На месте аварии работают представители Национальной гвардии Венесуэлы и криминалисты.

Напомним, что ранее в южнокорейском городе Тэджон на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере три человека.

Также произошел взрыв на заводе боеприпасов в РФ. В эпицентре взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области в России находились девять человек. Трое из них погибли, трое – доставлены в больницы.

Кроме того, сообщалось о серии взрывов и пожаре возле химического завода в северной китайской провинции Хэбэй. В результате случившегося погибли 22 человек и еще столько же получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле прогремел взрыв". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.