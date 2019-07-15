Наводнения и оползни в Непале: количество погибших растет

Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,4 тыс. человек

Фото: AFP

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, достигло 65, сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на полицию страны.

Ранее поступала информация о 60 жертвах. К настоящему времени, по данным правоохранительных органов Непала, не менее 30 человек числятся пропавшими без вести. Еще почти 40 человек получили ранения.

Проливные дожди начались в Непале в четверг. Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,4 тыс. человек. В результате оползней оказались заблокированы несколько автотрасс. Почти 30 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь.

Как прогнозируют синоптики, погода в затронутых стихией регионах начнет улучшаться в течение понедельника.

Напомним, на Афганистан ранее обрушилась непогода. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

Кроме того, в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

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