Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Наводнения и оползни в Непале: количество погибших растет

15 июля, 09:03

Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,4 тыс. человек

Фото: AFP

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, достигло 65, сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на полицию страны.

Ранее поступала информация о 60 жертвах. К настоящему времени, по данным правоохранительных органов Непала, не менее 30 человек числятся пропавшими без вести. Еще почти 40 человек получили ранения.

Проливные дожди начались в Непале в четверг. Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,4 тыс. человек. В результате оползней оказались заблокированы несколько автотрасс. Почти 30 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь.

Как прогнозируют синоптики, погода в затронутых стихией регионах начнет улучшаться в течение понедельника.

Напомним, на Афганистан ранее обрушилась непогода. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.


Кроме того, в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Непал, наводнение, оползни

Вы сейчас просматриваете новость " Наводнения и оползни в Непале: количество погибших растет". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Туфли на шпильках, балетки и еще 3 вида «травмирующей» обуви

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Дворец допустил ошибку, когда опубликовал фото с крестин Гарри

Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?

Владимир Зеленский отменил школьную форму

В Украине начал работать самый дешёвый автобусный перевозчик

15 красавиц российского кино

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Что лечит калина в организме человека

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь