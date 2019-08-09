Курилы стали частью Японии на сайте Олимпиады

Южные Курилы были отмечены на карте Японии как часть префектуры Хоккайдо

Фото: REUTERS/Issei Kato

На сайте, посвященном летним Олимпийским играм-2020, появилась карта страны-хозяйки – соревнования будут проходить в Японии, – на которой острова Курильской гряды были обозначены как японская территория.

На интерактивной карте был обозначен маршрут олимпийского огня по стране.

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Южные Курилы, которые японцы называют Северными территориями, были отнесены к префектуре Хоккайдо. При этом олимпийский маршрут по ним не проходит.

Напомним, что по итогам Второй мировой войны войска СССР оккупировали южную группу Курильских островов, в которую входят Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. С тех пор Япония добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио.

Решению территориального спора препятствует отсутствие мирного договора между Россией и Японией.

Напомним, в прошлом месяце японский премьер-министр Синдзо Абэ выразил желание заключить мирный договор с Российской Федерацией до окончания своей каденции, то есть до 2021 году, когда он покинет кресло главы правительства Страны восходящего солнца.

Мы также писали, что в прошлом году России разместила военную авиацию на Курилах. Токио выразил Москве протест по этому поводу.

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