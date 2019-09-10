На Шри-Ланке во время праздника слоны напали на людей, много пострадавших

В столице страны Котте по меньшей мере 17 человек получили травмы и ранения, когда два храмовых слона, которые участвовали в торжественной процессии, неожиданно разозлились и напали на людей
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В эти выходные в городе проходил красочный религиозный праздник Эсала Перагера.
Десятки танцоров, музыкантов и украшенные слоны начали шествие от храма Будды в центре города: это зрелище традиционно привлекает множество паломников и туристов. Вдруг два животных перестали слушаться своих погонщиков и бросились на толпу.
Среди тех, кто попал слонам под ноги, оказались и сами участники процессии.
Как сообщает местная пресса, все пострадавшие госпитализированы.
Ранее на востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок. Камеры наблюдения зафиксировали, как одно из животных разгромило и опрокинуло авторикшу, искалечив двух пассажиров. Еще один слон насмерть затоптал пожилую женщину.
Напомним, что в конце прошлого года слон вторгся в игровой парк в Южной Африке и убил одного из его специалистов Марка Лотенбаха. Мужчина пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего сам стал жертвой нападения животного.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк