На Шри-Ланке во время праздника слоны напали на людей, много пострадавших

Среди тех, кто попал слонам под ноги, оказались и сами участники процессии

/ Фото: Pixabay

В столице страны Котте по меньшей мере 17 человек получили травмы и ранения, когда два храмовых слона, которые участвовали в торжественной процессии, неожиданно разозлились и напали на людей

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В эти выходные в городе проходил красочный религиозный праздник Эсала Перагера.

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Десятки танцоров, музыкантов и украшенные слоны начали шествие от храма Будды в центре города: это зрелище традиционно привлекает множество паломников и туристов. Вдруг два животных перестали слушаться своих погонщиков и бросились на толпу.

Среди тех, кто попал слонам под ноги, оказались и сами участники процессии.

Как сообщает местная пресса, все пострадавшие госпитализированы.

Ранее на востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок. Камеры наблюдения зафиксировали, как одно из животных разгромило и опрокинуло авторикшу, искалечив двух пассажиров. Еще один слон насмерть затоптал пожилую женщину.

Напомним, что в конце прошлого года слон вторгся в игровой парк в Южной Африке и убил одного из его специалистов Марка Лотенбаха. Мужчина пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего сам стал жертвой нападения животного.

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