Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

На свадьбе в Афганистане погибли более 20 человек: прогремел взрыв

26 января, 11:02

Неизвестный вооруженный мужчина бросил гранаты во время торжества

фото: 1TVNewsAF

фото: 1TVNewsAF

В Афганистане на свадебной церемонии в провинции Хост неизвестный мужчина взорвал гранаты. В результате погибли по меньшей мере 22 человека. Об этом в воскресенье сообщает издание 1TVNewsAF и телеканал TOLO News со ссылкой на местные власти.

По данным источников, атаку инициировал неизвестный вооруженный мужчина, который бросил гранаты во время свадебного торжества вечером в субботу. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Напомним, подобный случай уже был ранее. Так, в результате взрыва на свадьбе в Кабуле (Афганистан) погибли 63 человек, ранены 182. Отмечается, что движение "Талибан" заявило, что к данному инциденту непричастно.

Также недавно в городе Газни, который находится на востоке Афганистана, произошел мощный взрыв, в результате которого по меньшей мере 12 человек погибли , еще 43 были ранены. Большинство пострадавших – школьники. В сообщении также сказано, что взорвался автомобиль возле здания подразделения Национального директората безопасности Афганистана.

Кроме того, на юге Афганистана в военный вертолет, принадлежащий молдавской авиакомпании, которым управляли летчики-украинцы, попала ракета. В Национальном органе гражданской авиации Молдовы сообщили, что вертолет не был сильно поврежден, а двое членов экипажа – граждане Украины – легко ранены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Афганистан взрыв свадьба граната погибшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на
Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на "врага Путина"Другие страны
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробностиДругие страны
"Величие" России высмеяли на наглядном примере: видеоРоссия
Иран не отдает Украине
Иран не отдает Украине "черные ящики" сбитого "Боинга": в Тегеране назвали причинуДругие страны
Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофе
Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофеУкраина
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себя
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себяУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...