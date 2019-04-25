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На Таджикистан обрушились сильные ливни: жертвами непогоды стали пять человек

Сегодня, 08:01

Ливневые дожди в стране спровоцировали стихийные бедствия

Фото: Pixabay

В Таджикистане продолжаются мощные ливневые дожди. Из-за непогоды погибли минимум пять человек, сообщила начальник пресс-службы комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики Умеда Юсуфи.

"Неблагоприятные метеорологические условия в виде интенсивных осадков спровоцировали стихийные бедствия, приведшие к жертвам", – рассказала она.

По данным комитета, камнепады и селевые потоки за последние сутки были зарегистрированы на многих горных автотрассах республики. В районе Рудаки и городе Гиссар, расположенных в пригороде Душанбе в безопасные места были эвакуированы около 6 тысяч человек. По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, угроза возникновения стихийных бедствий сохраняется, так как ливневые дожди продолжатся до конца апреля.

Напомним, ранее на северо-западный индийский штат Раджастан накрыла мощная песчаная буря. Многометровая стена пыли, которую гнал ветер, прошла почти через все города крупнейшего штата страны. Стихия докатилась даже до столичного Дели. 

Кроме того, в феврале в Пакистане также случилось наводнение, жертвами которого стали по крайней мере 28 человек.


Мы также писали о недавнем стихийном бедствии в Афганистане - в результате наводнений на западе страны только за прошлые сутки погибли пять человек и еще множество пропали без вести.

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Тег Таджикистан, стихия, погибшие, ливни

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Источник:

ТАСС

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