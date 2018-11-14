На Таиланд обрушились мощные ливни: из-за наводнения пострадали более 76 тысяч человек

Сегодня, 08:25

Стихия затронула провинции на юге страны

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями, пострадали более 76 тысяч человек. Стихия бушует в провинциях на юге страны, сообщают местные СМИ.

Как рассказали в управлении по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий, от наводнений пострадали 32 545 семей, проживающих в 13 районах провинций Прачуап Кхирикхан, Чумпхон и Пхетчабури. Причиной подтопления стали проливные дожди, которые не прекращались в регионе с 7 по 13 ноября.

Напомним, недавно в Мексике из-за масштабных наводнений, вызванных тропическим штормом, пострадали около 170 тысяч человек. Чрезвычайное положение было объявлено сразу в 11 муниципалитетах мексиканского штата Сонора: ливни затопили ряд населенных пунктов.

А в Индии от наводнений лишь в августе этого года погибли 324 человека. Без домов остались более 220 тысяч человек – теперь они вынуждены жить во временных приютах.

Кроме того, в последнее время от наводнений страдали различные страны Азии и Африки. По меньшей мере сто человек погибли в результате наводнений в Нигерии в середине сентября.
Таиланд, наводнение, дожди, ливни, пострадавшие, наводнения
Источник:

ТАСС

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