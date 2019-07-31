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На трейлерный парк в Канаде обрушился смерч: фото и видео последствий

Сегодня, 18:18

Обитатели лагеря автотуристов в Квебеке сняли природное явление на видео

На трейлерный парк в Канаде обрушился смерч: фото и видео последствий Другие страны Обитатели лагеря автотуристов в Квебеке сняли природное явление на видео
Видео: facebook.com/johanny.gagnon.9

В Канаде, куда ранее в этом месяце вслед за Европой пришла аномально высокая температура, несколько человек пострадали в результате смерча, который произошел в провинции Квебек.

Как сообщает CBC, удар стихии пришелся вечером 30 июля по лагерю автотуристов в населенном пункте Лак-о-Сабль, который расположен в 100 км от города Квебек-Сити.

После инцидента три человека пострадали и были госпитализированы, но на данный момент их жизням ничего не угрожает.

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Торнадо также повалил десятки деревьев, из-за чего были повреждены около 50 жилых строений и домов на колесах, а также десятки автомобилей.

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По данным погодного агентства Канады, скорость ветра торнадо колебалась между 135 и 175 км/ч.

Напомним, прошлой осенью вблизи канадской Оттавы в Канаде также пронесся мощный торнадо, в результате чего пострадали около 30 человек, пять из которых получили серьезные травмы.

А ранее в этом месяце смерч напугал жителей и гостей Одессы в микрорайоне Лузановка. Смерч неожиданно появился на песке, сломал зонтик, выбросил в море водные аттракционы и ушёл следом туда же. Стихия буйствовала около минуты, никто не пострадал, но многие с перепугу попадали на песок, чтобы их не унесло.

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Канада ураган непогода смерч буря квебек торнадо

Источник: Сегодня

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