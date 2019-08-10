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На восток Китая обрушился мощный тайфун: эвакуированы более миллиона людей

Сегодня, 07:23

Из-за стихии в опасных районах отменили несколько сотен авиарейсов

/ Фото: Pixabay

Из потенциально опасных районов на востоке Китая из-за тайфуна "Лекима" заранее эвакуировали более 1 миллиона человек.

Мощный тропический циклон, уже девятый по счету в этом сезоне, в ближайшие два дня принесет сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай.

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Из-за стихии в провинции Чжэцзян из-за тайфуна, который сейчас ослабел до сильного тропического шторма, приостановили все паромное сообщение, отменили несколько сотен авиарейсов и закрыли многие участки железнодорожных линий.

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Приближение циклона почувствовал на себе и Шанхай. Из-за сильного ветра и ливней из прибрежных районов региона временно эвакуировали более 250 тысяч человек. Тайфун уже нарушил работу местных аэропортов, отменены многие внутренние и международные рейсы.

Мы уже сообщали, что супертайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Он уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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Китай эвакуация тайфун циклон

Источник: ТАСС

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