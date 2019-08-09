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Супертайфун достиг побережья Китая

Сегодня, 22:21

Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с

/ Фото: AFP

Супертайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Об этом сообщила Центральная метеорологическая служба КНР.

"Лекима" достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с.

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Как сообщает агентство Синьхуа, на острове Тайвань жертвой тайфуна ранее стал один человек, еще несколько пострадали. Десятки тысяч домов остались без электроэнергии.

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Фото: "Сегодня"

Ранее в Китае из-за приближения супертайфуна был объявлен наивысший уровень опасности. Китайские власти сообщали, что принимают необходимые меры в целях минимизации потенциального ущерба от удара стихии.

Ранее мы сообщали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

Кроме того, мы писали, что японские авиакомпании отменили около 160 авиарейсов из-за тайфуна "Франциско", который во вторник обрушился на юго-западную часть страны. Кроме того, свыше 15 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.

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Китай Тайвань жертвы тайфун

Источник: ТАСС

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