На Японию надвигается супертайфун "Хагибис": видео

Япония готовится к самому мощному за последние 60 лет тайфуну. Стихию называют "Хагибис", что на одном из местных языков означает "скорость".
Местные жители забивают окна фанерой, чтобы непогода не выбила стекла.
"Пока держится нормальная погода. Подумал, что успею с приготовлениями. Хотя, наверное, вряд ли закончу вовремя", – утверждает один из местных жителей.
Ожидается, что погода ухудшится уже в ближайшие часы. Тайфун приближается с юго-востока страны со скоростью 25 км/час.
"Ожидаются очень сильные порывы ветра, мощные волны на море. А еще, по прогнозам, будут рекордные ливни", – говорит директор Национального метеорологического бюро Японии Ягуши Каджихара.
Метеоролог добавляет: по силе "Хагибис" сравнится с другим тайфуном – "Ида", который помнит только старшее поколение японцев. Стихия бушевала более 60 лет назад и унесла жизни более 1,2 тысяч человек.
83-летняя Яеко Курокава пережила тогда напор стихии. Сейчас женщина собирает одеяло, кое-какую одежду. Несмотря на преклонный возраст, она готова к эвакуации.
"Не хочу еще раз пережить то, случившееся во время предыдущего тайфуна", – говорит пенсионерка.
Молодежь также не склонна недооценивать риск и планирует переждать непогоду дома.
"Я приготовил фонарики, закупил макарон, воды и других продуктов на три дня", – делится токиец Юсуке Сакаки.
А вот тем, кто был в командировке и не успел вернуться домой, придется пережидать тайфун в аэропортах, вокзалах или в ближайших гостиницах. В связи с непогодой в Японии отменили более тысячи авиарейсов.
Напомним, в сентябре на юг и юго-запад Японии обрушился мощный тайфун "Тапа". Из-за стихии в стране пострадали по крайней мере 30 человек.
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