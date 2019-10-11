На Японию надвигается супертайфун "Хагибис": видео

Ожидается, что удар стихии будет самым мощным за последние 60 лет

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Япония готовится к самому мощному за последние 60 лет тайфуну. Стихию называют "Хагибис" , что на одном из местных языков означает "скорость".

Местные жители забивают окна фанерой, чтобы непогода не выбила стекла.

"Пока держится нормальная погода. Подумал, что успею с приготовлениями. Хотя, наверное, вряд ли закончу вовремя", – утверждает один из местных жителей.

Ожидается, что погода ухудшится уже в ближайшие часы. Тайфун приближается с юго-востока страны со скоростью 25 км/час.

"Ожидаются очень сильные порывы ветра, мощные волны на море. А еще, по прогнозам, будут рекордные ливни", – говорит директор Национального метеорологического бюро Японии Ягуши Каджихара.

Метеоролог добавляет: по силе "Хагибис" сравнится с другим тайфуном – "Ида", который помнит только старшее поколение японцев. Стихия бушевала более 60 лет назад и унесла жизни более 1,2 тысяч человек.

83-летняя Яеко Курокава пережила тогда напор стихии. Сейчас женщина собирает одеяло, кое-какую одежду. Несмотря на преклонный возраст, она готова к эвакуации.

"Не хочу еще раз пережить то, случившееся во время предыдущего тайфуна", – говорит пенсионерка.

Молодежь также не склонна недооценивать риск и планирует переждать непогоду дома.

"Я приготовил фонарики, закупил макарон, воды и других продуктов на три дня", – делится токиец Юсуке Сакаки.

А вот тем, кто был в командировке и не успел вернуться домой, придется пережидать тайфун в аэропортах, вокзалах или в ближайших гостиницах. В связи с непогодой в Японии отменили более тысячи авиарейсов.

Напомним, в сентябре на юг и юго-запад Японии обрушился мощный тайфун "Тапа". Из-за стихии в стране пострадали по крайней мере 30 человек.

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