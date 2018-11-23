Находчивая стюардесса решила помочь пассажиру, но он оказался неблагодарным

Оскорбленный мужчина написал пассивно-агрессивный пост в Фейсбуке, ожидая сочувствия, но в ответ получил совсем не его

Пассажир, летевший из Сингапура в Осаку, попросил стюардессу принести стакан воды. Но молодому человеку вместо жидкости принесли в стакане лед с советом подождать, пока он растает. Оскорбленный мужчина написал пассивно-агрессивный пост в Фейсбуке, ожидая сочувствия, но в ответ получил совсем не его.

Житель Сингапура Гене Го купил билет на рейс авиакомпании-лоукостера FlyScoot из родного города в Осаку, и во время перелета с ним произошла история, которой он не смог не поделиться. Самолет задержали, и мужчина мучился от жажды. Он попросил у стюардессы принести ему воды, на что та ответила, что пассажир может купить воду в бутылке. Гене не хотел ничего покупать, и тогда сотрудница экипажа проявила смекалочку и принесла ему стакан льда — она попросила парня подождать, пока лед растает.

Возмущенный Гене написал пост на странице авиакомпании в Фейсбуке в надежде восстановить справедливость.

"Мой рейс из Сингапура в Осаку задержали этим утром, и я сейчас сижу в самолёте. Я просто попросил стакан воды, но стюардессы сказали мне, что можно только купить воду в бутылке. Вместо этого мне принесли стакан льда и сказали подождать, пока он растает. Всё, чего я прошу, — это стакан воды, хоть бы и из-под крана. Я надеюсь, о пассажирах начнут заботиться, а не забивать на них", – написал Gene Goh‎.

Но реакция пользователей на жалобу оказалась совсем не такой, как ожидал Гене. Ему напомнили, что FlyScoot — это лоукостер, и если ты покупаешь билет бюджетных авиалиний, ты платишь только за перелет. Все дополнительные услуги вроде еды, напитков и прочих радостей покупаются отдельно.

"Это лоукостер, какого чёрта? Летай нормальными авиалиниями (эконом), там тебе дадут одеяло, апельсиновый сок, мороженое. Можно еще и кофе попросить. Для твоих "высоких" стандартов", – пишет Emma Su.

"Чувак, бюджетные авиалинии. У тебя есть деньги полететь в Осаку и нет денег купить воды? Хочешь бесплатных вещей — не путешествуй. Ох, молодежь", – возмущается Chien Kwan Teo.



"Отличный сервис Flyscoot, они достаточно о тебе позаботились, чтобы нарушить правила и принести бесплатный лед, когда ты настолько бедный, что не можешь заплатить за бутылочную воду", -сетует Soh Zi Yang.

А кто-то даже позавидовал обиженному Гене.

"Они дали тебе бесплатный лед?", – пишет Albert Tiong.

Представители авиакомпании также ответили пассажиру в комментах с официального аккаунта Flyscoot. И согласились с большинством комментаторов.

"Привет, Гене, спасибо за фидбек. Scoot предлагает разумные цены на рейсы путём разделения стоимости перелёта и всего остального. Так что наши пассажиры могут оплатить только те вещи, которые им нужны. Поэтому напитки не входят в стоимость базового билета", – написали в Flyscoot.

Чтобы подобных ситуаций не повторялось, представители лоукостера посоветовали Гене в будущем покупать другой вид билета — подороже и с включенным в него обедом.

Урок терпения от стюардесс может показаться обидным, но он, по крайней мере, не несет опасности здоровью.

Ранее мы писали, что пилот ответил на вопросы, волнующие трусливых пассажиров. Летчик также предупредил о важности включения авиарежима на телефоне на время полета.

Также напомним, что в Финляндии с рейса сняли пилота, которого подозревают в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. Мужчину просто вывели из кабины на глазах у изумленных пассажиров и отвезли на экспертизу.

А пассажир разбившегося Boeing отправил жене фото перед смертью.