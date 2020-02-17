Нашли уже после эвакуации: коронавирусом заразился годовалый малыш

В Сингапуре смертельный вирус обнаружили у маленького ребенка, который побывал в Китае

/ Фото: REUTERS/Tyrone Siu

В Сингапуре подтвердили еще два случая заражения коронавирусом COVID-19, жертвами которого по официальным данным стали более 1,7 тыс. человек.

Как сообщили 17 февраля в местном Министерстве здравоохранения, одним из инфицированных оказался годовалый ребенок, эвакуированный из помещенного на карантин китайского города Ухань 9 февраля.

Стоит отметить, что при эвакуации у малыша не было симптомов инфекции, но по возвращению на родину его поместили на карантин в изолятор детской больницы, где он сейчас и находится.

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Также заразился 35-летний мужчина, который не был в Китае. Инфекцию ему передали другие инфицированные в изоляторе Национального центра инфекционных заболеваний.

По данным сингапурского Минздрава, состоянием на 17 февраля заразились 77 граждан страны, из них четверо находятся в критическом состоянии, а 24 выздоровели и были выписаны из больниц. Также более 2300 человек находятся на карантине.

Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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