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Отмена карантина не сработала: в Японии заявили о второй волне коронавируса

29 мая, 19:51

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

После отмены ЧС в стране с каждым днем все больше новых заразившихся

Вместо спада коронавирусной эпидемии после отмены чрезвычайного ситуации в Японии страна может столкнуться с повторной вспышкой заболевания.

В частности, о начале второй волны COVID-19 заявил мэр 940-тысячного города Китакюсю на юге Японии.

Там в течение 23 дней не было ни одного случая инфицирования, но с 22 по 29 мая в городе выявили 43 новых случая. При этом как именно заразились люди, власти не знают.

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"Если вкратце описать текущую ситуацию, то мы считаем, что наступила вторая волна заражений", — жалуется градоначальник Кэндзи Такахаси.

В связи с этим в городе до 18 июня остановили работу 162 госучреждений, а школы будут работать только в первой половине дня.

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Однако в японском Кабмине спокойны и не собираются прислушиваться к Такахаси.

"Я не думаю, что пришла вторая волна", – сказал секретарь правительства Есихидэ Суга.

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При этом статистика неумолима – за последние четыре дня в Японии количество новых заражений выросло с 30 до 74. В целом же, с начала эпидемии в стране обнаружили 17 545 инфицированных коронавирусом, из которых порядка 14,9 тысячи уже выздоровели, а 902 скончались.

Напомним, ранее о второй волне эпидемии, которую инфекционисты всего мира прогнозировали осенью, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Япония эпидемия карантин коронавирус

Источник: ТАСС

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