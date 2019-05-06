Наступление на Триполи: Ливийская нацармия сделала заявление

Артиллерийские обстрелы ведутся на южных окраинах столицы Ливии

Фото: AFP

Командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" ("ЛНА") генерал Халифа Хафтар призвал лояльные ему войска активизировать бои за Триполи, назвав наступающий Рамадан месяцем священной войны, передает DW.

Соответствующее обращение Хафтара распространено представителем "ЛНА" в воскресенье, 5 мая.

По словам генерала, "Ливийская национальная армия" должна преследовать и разгромить силы противника.

Заявление командующего "ЛНА" было обнародовано всего через несколько часов после того, как миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) рекомендовала сторонам конфликта объявить гуманитарное перемирие с 04.00 утра понедельника в связи с наступлением месяца обязательного для мусульман поста.

В ООН отметили, что режим тишины мог бы быть установлен на неделю с возможностью последующего продления.

Между тем, как передало агентство Reuters, артиллерийские обстрелы ведутся на южных окраинах столицы после объявления Хафтаром в конце апреля второй фазы наступления на Триполи.

Как известно, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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