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Наводнения в Иране: число жертв возросло до 18 человек

Сегодня, 08:01

Еще около 100 людей из-за стихии получили ранения

Фото: AFP
Наводнения в Иране: число жертв возросло до 18 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8d7/abc/5c98d7abc2025.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8d7/abc/5c98d7abc2025.jpg Другие страны Еще около 100 людей из-за стихии получили ранения

В южной провинции Фарс в Иране из-за наводнения привело к гибели 18 человек, еще около сотни людей ранены. Об этом сообщает Reuters. Ранее мы писали об 11 жертвах стихии и 35 пострадавших.

Кроме того, синоптики прогнозируют увеличение количества дождей. Жителей 26 провинций из 31 предупредили о возможных наводнениях. А деревни, расположенные вблизи рек и плотин в нескольких провинциях, эвакуировали.

Из-за проливных дождей на прошлой неделе в северных провинциях реки вышли из берегов, затопив города, поселки, деревни и фермерские угодья, в результате чего в 70 деревнях в провинции Голестан и более чем в 200 в провинции Мазандеран пострадали более 56 тыс. человек.

Напомним, ранее в этом месяце от ливней и наводнений страдали соседние с Ираном страны. Сперва жертвами весенних паводков в девяти районах пакистанской провинции Белуджистан стали не менее 13 человек.

Кроме того, чуть позже стало известно о гибели практически шести десятков человек и ранении полутора сотен жителей 24 из 34 провинций Афганистана. Всего более 14 тысяч человек были эвакуированы из пострадавших районов.

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Тег Иран, жертвы, погибшие, пострадавшие, наводнения

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Reuters

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