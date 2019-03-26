Наводнения в Иране: число жертв возросло до 18 человек
Еще около 100 людей из-за стихии получили ранения
В южной провинции Фарс в Иране из-за наводнения привело к гибели 18 человек, еще около сотни людей ранены. Об этом сообщает Reuters. Ранее мы писали об 11 жертвах стихии и 35 пострадавших.
Кроме того, синоптики прогнозируют увеличение количества дождей. Жителей 26 провинций из 31 предупредили о возможных наводнениях. А деревни, расположенные вблизи рек и плотин в нескольких провинциях, эвакуировали.
Из-за проливных дождей на прошлой неделе в северных провинциях реки вышли из берегов, затопив города, поселки, деревни и фермерские угодья, в результате чего в 70 деревнях в провинции Голестан и более чем в 200 в провинции Мазандеран пострадали более 56 тыс. человек.
Напомним, ранее в этом месяце от ливней и наводнений страдали соседние с Ираном страны. Сперва жертвами весенних паводков в девяти районах пакистанской провинции Белуджистан стали не менее 13 человек.
Кроме того, чуть позже стало известно о гибели практически шести десятков человек и ранении полутора сотен жителей 24 из 34 провинций Афганистана. Всего более 14 тысяч человек были эвакуированы из пострадавших районов.
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