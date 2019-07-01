Названа дата, когда Иран продолжит выход из ядерной сделки
Иран считает недостаточными предпринятые действия европейских стран
Иран продолжит сокращать выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после седьмого июля. Об этом со ссылкой на свой источник сообщило Tasnim News Agency.
Отмечается, что действий европейских стран — участниц ядерной сделки, включая запуск INSTEX, недостаточно, чтобы обеспечить интересы Ирана в рамках соглашения. Решение о реализации второго этапа по сокращению выполнения обязательств в рамках СВПД может быть в течение нескольких дней озвучено Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Предполагается, что в рамках второго этапа Тегеран перестанет соблюдать условие не обогащать уран более чем на 3,67%, а также вернется к первоначальному плану по модернизации атомного реактора в Араке. План приняли еще до подписания СВПД и он потенциально позволяет производить оружейный плутоний.
Напомним, что Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за отказ соблюдать ядерную сделку. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что война между США и Ираном может быть только если такой выбор сделает Тегеран.
Отношения между Вашингтоном и Тегераном недавно значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.
О предыдущем конфликте, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":
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