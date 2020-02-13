"Не хочу жить в этом бардаке": внук Назарбаева просит политубежище в Британии

Айсултан Назарбаев рассказал о внутрисемейных дрязгах и потребовал у США наложить санкции на Казахастан

Айсултан Назарбаев. Фото: facebook.com/aisultan.nazarbayev

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в прошлом году сложил полномочия, обратился к Великобритании с просьбой предоставить ему политическое убежище.

На своей странице в Facebook Айсултан Назарбаев объяснил свое решение давлением со стороны семьи и, в частности, собственной матери – Дариги Назарбаевой.

"Я прошу в Великобритании политическое убежище... Всё дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана", – пишет 29-летний внук Назарбаева.

В довольно обширной публикации он рассказал о своей наркотической зависимости и травле со стороны своей матери. Якобы Дарига Назарбаева посадила его в тюрьму из-за денежного конфликта с его бывшим тестем Кайратом Боранбаевым.

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Айсултан Назарбаев утверждает, что после освобождения сбежал от родных в Лондон.

"Я не хотел жить в этом бардаке семьи! Я задавался вопросом: как могут эти люди управлять страной, когда не могут навести порядок в собственной семье?" – утверждает мужчина.

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В британской столице, пытаясь скрыться от преследования подосланной родными охраны, он и влез в чужую квартиру, из-за чего он позже получил 18 месяцев условно.

Также он призвал власти США ввести санкции против руководства Казахстана.

Напомним, что после отставки Нурсултана Назарбаева его дочь Дарига стала председателем верхней палаты парламента своей страны – Сената.

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