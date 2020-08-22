"Не хотят работать – не надо": Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия

О закрытии заводов Лукашенко заявил на митинге своих сторонников в Гродно

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть предприятия, объявившие забастовку. По его словам, "страна переживет" остановку этих заводов.

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Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками на митинге в Гродно, сообщает БЕЛТА.

"Если кто-то не хочет работать – не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет. Но если предприятие не работает – с понедельника (24 августа – Ред.) замок на ворота", - сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что после того, как "люди остынут", власти будут разбираться, "кого пригласить на это предприятие".

Ранее президент Беларуси заявлял, что нынешние антиправительственные протесты в стране, ставшие самыми массовыми в современной истории страны, были организованы Соединенными Штатами.

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Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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