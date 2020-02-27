Не Китай: врачи сделали важное заявление об источнике коронавируса

Точный источник болезни до сих пор неизвестный

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса мог быть не в Китае, хотя и заболевания впервые зафиксировали именно в КНР. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"Когда мы делаем прогнозы и строим догадки относительно эпидемии, в первую очередь мы принимаем во внимание Китай и не рассматриваем другие страны. Сейчас и за рубежом возникли ситуации. Вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако не обязательно, что она зародилась в Китае", – рассказал он.

Чжун Наньшань добавил, что источник коронавируса до сих пор не установили.

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"Как именно появился новый коронавирус до сих пор непонятно. Мы не знаем, существовал ли он раньше. Вероятно, промежуточным хозяином коронавируса являются не только панголины", – отметил он.

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А тем временем, болезнь продолжает уносить жизни – число жертв коронавируса возросло до 2744 человек, а заразились – 78497.

Также мы писали, что американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут ограничить сообщение с затронутыми коронавирусом странами.

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