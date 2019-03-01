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Не менее 25 человек погибли в результате подрыва автомобиля в Сомали

Сегодня, 03:00

Взрывное устройство у отеля, который часто посещают чиновники

Фото: EPA
Фото: EPA.
Не менее 25 человек погибли в результате подрыва автомобиля в Сомали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/882/288/5c78822887546.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/882/288/5c78822887546.jpg Другие страны Взрывное устройство у отеля, который часто посещают чиновники

Не менее 25 человек погибли в результате подрыва автомобиля в столице Сомали Могадишо. Среди погибших есть полицейские. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на полицию агентство ДПА на своей странице в "Твиттере".

Отмечается, что взрывное устройство у отеля, который часто посещают чиновники, взорвал террорист-смертник. Примерно через час после первого взрыва прогремел второй, поэтому число погибших может возрасти, отметили в местной полиции.

Ранее Франс Пресс информировало о пяти жертвах и 25 пострадавших. По информации агентства Рейтер, в Могадишо произошел сильный взрыв, после чего началась ожесточенная перестрелка. Над местом происшествия поднимаются густые клубы дыма. Отмечается, что взрыв был настолько мощным, что его было слышно за восемь километров.

Ответственность за террористический акт взяла на себя группировка Аш-Шабаб, заявили в сомалийской спецслужбе SITE Intelligence Group, отслеживающей деятельность исламистов.

Напомним, в декабре прошлого года в столице Сомали – Могадишо у Национального театра произошел теракт. В результате двух взрывов погибли минимум шесть человек пострадали более 15 человек. Об этом сообщили представители местной полиции.

По предварительной информации, в два автомобиля заложили бомбы, которые потом взорвались. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". Их главной целью был контрольно-пропускной пункт у президентского дворца, который находится рядом с театром.

Напомним, ранее в Могадишо группировка "Аш-Шабаб" устроила двойной теракт.В результате взрыва погибли по меньшей мере 18 человек.

Кроме этого, в том году в столице Сомали произошел самый крупный по числу жертв теракт за всю историюПравоохранительные структуры Сомали заявляют, что число жертв теракта в столице страны Могадишо возросло до 189 человек. В полиции заявили, что многие погибшие скончались после того, как были госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва.

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Тег Сомали, взрыв, смертник

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Источник:

ТАСС

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