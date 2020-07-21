Не надел маску – в тюрьму: одна из стран будет жестко бороться с коронавирусом

На Филиппинах, где ранее от коронавируса умер четырехнедельный младенец, решили ввести жесткие меры контроля за соблюдением обязательного масочного режима.

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В частности, как сообщает Reuters, 20 июля президент Родриго Дутерте пригрозил арестами тем, кто не носит маску и нарушает дистанцию.

"У нас нет сомнений в необходимости ареста тех, кто в условиях пандемии не носит маску и не соблюдает безопасную дистанцию. Это серьезное преступление. Пусть их арест послужит хорошим уроком остальным", – сказал Дутерте, который в апреле угрожал расстрелами нарушителей режима самоизоляции.

Стоит отметить, что Филиппины занимают второе место в Юго-Восточной Азии по количеству жертв пандемии – их в этой стране насчитывается 1 835. Также на Филиппинах наблюдается резкий скачок заболеваемости – после ослабления карантина в июне количество инфицированных увеличилось вчетверо и сейчас достигло почти 69 тысяч.

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На этом фоне власти пригрозили силовым перемещением больных в легкой форме из домов в больницы, несмотря на обвинения в нарушении тем самым прав человека.

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Напомним, ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что карантин не может остановить, но только замедлить распространение вируса. Одним из главных инструментов для борьбы с распространением вируса он назвал отслеживание, выявление и изоляцию контактов.

Как обстоит ситуация с пандемией в других странах, смотрите в видеосюжете:

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