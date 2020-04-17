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Самая юная жертва коронавируса: на Филлипинах умер четырехнедельный малыш

17 апреля, 16:18

Денис Беспалов

Ребенок из Батангаса умер от позднего сепсиса

На Филиппинах, где власти разрешили стрелять по нарушителям карантина, от COVID-19 умер 29-дневный ребенок, сообщает Daily Mail.

Мальчик заболел воспалением легких в марте. Министр здравоохранения Филиппин Мария Росарио Верджире подтвердила, что у мальчика было затрудненное дыхание, и его срочно отправили в больницу, где он сдал положительный тест на COVID-19.

Ребенок из Батангаса умер от позднего сепсиса – инфекции крови у детей младше 90 дней – из-за респираторной инфекции.

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Считается, что новорожденный стал самой молодой жертвой после смерти шестинедельного ребенка 26 марта в Хартфорде, штат Коннектикут, США.

Читайте также: Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 17 апреля

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Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса на Филиппинах официально подтверждено 5 878 случаев заражения коронавирусом, умерли 387 человек.

Ранее сообщалось, что в Тернополе в детскую больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию попал одномесячный ребенок. Младенца поместили в реанимацию.

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Насколько украинцы обеспокоены риском заболеть COVID-19 узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research ГРАДУС ЗДОРОВЬЯ УКРАИНЫ. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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Филиппины ребенок коронавирус

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