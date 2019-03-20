Не сожалеет только Путин: Назарбаев перед отставкой позвонил лидерам пяти стран
Назарбаев неизменно возглавлял Казахстан почти 30 лет
Во вторник, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно для всех объявил, что уходит в отставку.
"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана... Я принял решение прекратить свои полномочия как президента", – заявил он.
Перед этим Назарбаев провел телефонные беседы с лидерами пяти стран – Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и России. Формулировка "выразил сожаление" отсутствует только в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.
Согласно сообщениям пресс-службы главы Казахстана:
- премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил сожаление в связи с принятым решением Назарбаева;
- президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искреннее сожаление в связи с принятым решением Назарбаева;
- президент Кыргызской Республики Сооронбай Жеенбеков выразил сожаление в связи с принятым решением Назарбаева;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил огромное сожаление в связи с принятым решением Назарбаева.
При этом о разговоре с Путиным об отставке Назарбаева сообщили следующее: главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года.
Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.
Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти.
За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.
Как отреагировали соцсети на решение Назарбаева, читайте в обзоре "Сегодня": "Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана".
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