Не сожалеет только Путин: Назарбаев перед отставкой позвонил лидерам пяти стран

Назарбаев неизменно возглавлял Казахстан почти 30 лет

Фото: Getty Images

Не сожалеет только Путин: Назарбаев перед отставкой позвонил лидерам пяти стран //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/197/eba/5c9197eba3bbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/197/eba/5c9197eba3bbf.jpg 2019-03-20T03:33:00+02:00 Другие страны Назарбаев неизменно возглавлял Казахстан почти 30 лет

Во вторник, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно для всех объявил, что уходит в отставку.

"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана... Я принял решение прекратить свои полномочия как президента", – заявил он.

Перед этим Назарбаев провел телефонные беседы с лидерами пяти стран – Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и России. Формулировка "выразил сожаление" отсутствует только в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно сообщениям пресс-службы главы Казахстана:

премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил сожаление в связи с принятым решением Назарбаева;

президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искреннее сожаление в связи с принятым решением Назарбаева;

в связи с принятым решением Назарбаева; президент Кыргызской Республики Сооронбай Жеенбеков выразил сожаление в связи с принятым решением Назарбаева;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил огромное сожаление в связи с принятым решением Назарбаева.

При этом о разговоре с Путиным об отставке Назарбаева сообщили следующее: главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года.

Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти.

За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.

Как отреагировали соцсети на решение Назарбаева, читайте в обзоре "Сегодня": "Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана".

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