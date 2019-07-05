"Неизвестный" смертельный вирус в Боливии удалось определить

Инфекция, успевшая отнять жизни двух человек, передается через грызунов и с выделениями больного человека

Фото: REUTERS/James Akena.

Смертельный вирус, отнявший жизни двух жителей Боливии, и который власти страны не могли определить, оказался аренавирусом.

Как сообщила боливийский министр здравоохранения Габриела Монтаньо, проанализировав симптомы инфицированных, именно к такому решению пришли врачи. Их заключение подтвердили и лабораторные тесты, проведенные в Боливии и США.

На данный момент из-за вируса скончались два человека – пожилой мужчина и лечившая его врач-практикант. Инфекцию обнаружили и у двух медиков, которые общались с погибшим врачом – они находятся в тяжелом состоянии.

Наличие этого вируса подозревается у троих других человек – они находятся под медицинским наблюдением.

Боливийские власти призывают граждан не поддаваться панике, поскольку заразиться вирусом достаточно сложно. Для профилактики Минздрав призывает просто соблюдать правила гигиены и тщательно мыть руки.

Главными распространителями аренавируса считаются грызуны, но он также передается при контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами инфицированного человека.

Напомним, ранее в Таиланде объявили эпидемию геморрагической лихорадки Денге. С начала года в королевстве по официальным данным заболели 28 785 человек, из которых 43 скончались. Сильнее всего болезнь распространялась в пяти провинциях Таиланда: Трат, Убон Ратчатхани, Чантабури, Сакаео и Мукдахан.

Мы также писали, что в начале прошлого месяца в Конго зафиксировали мощную вспышку смертельной лихорадки Эбола. В стране уже заболели более двух тысяч человек, при этом две третьи случаев заболевания – со смертельным исходом.

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