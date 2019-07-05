Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

"Неизвестный" смертельный вирус в Боливии удалось определить

5 июля, 11:55

Инфекция, успевшая отнять жизни двух человек, передается через грызунов и с выделениями больного человека

Фото: REUTERS/James Akena
Фото: REUTERS/James Akena.

Смертельный вирус, отнявший жизни двух жителей Боливии, и который власти страны не могли определить, оказался аренавирусом.

Как сообщила боливийский министр здравоохранения Габриела Монтаньо, проанализировав симптомы инфицированных, именно к такому решению пришли врачи. Их заключение подтвердили и лабораторные тесты, проведенные в Боливии и США.

На данный момент из-за вируса скончались два человека – пожилой мужчина и лечившая его врач-практикант. Инфекцию обнаружили и у двух медиков, которые общались с погибшим врачом – они находятся в тяжелом состоянии.

Наличие этого вируса подозревается у троих других человек – они находятся под медицинским наблюдением.

Боливийские власти призывают граждан не поддаваться панике, поскольку заразиться вирусом достаточно сложно. Для профилактики Минздрав призывает просто соблюдать правила гигиены и тщательно мыть руки.

Главными распространителями аренавируса считаются грызуны, но он также передается при контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами инфицированного человека.

Напомним, ранее в Таиланде объявили эпидемию геморрагической лихорадки Денге. С начала года в королевстве по официальным данным заболели 28 785 человек, из которых 43 скончались. Сильнее всего болезнь распространялась в пяти провинциях Таиланда: Трат, Убон Ратчатхани, Чантабури, Сакаео и Мукдахан.

Мы также писали, что в начале прошлого месяца в Конго зафиксировали мощную вспышку смертельной лихорадки Эбола. В стране уже заболели более двух тысяч человек, при этом две третьи случаев заболевания – со смертельным исходом.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Боливия, вирус, заболевание, инфекция, болезнь, южная америка

Вы сейчас просматриваете новость " "Неизвестный" смертельный вирус в Боливии удалось определить". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине зафиксировали новый случай малярии

22 марта, 19:00

Заболевание обнаружили у жителя Кировоградской области

В Запорожской области снова обнаружили ботулизм

16 апреля, 14:06

Заболевшего мужчину госпитализировали в реанимацию в Энергодаре

В Харькове произошла вспышка кори среди студентов

17 апреля, 19:15

В университете Каразина заболевание предварительно подтвердили у 44 человек

В Кировоградской области вирус бешенства убил человека

25 апреля, 14:42

Умершего мужчину укусила собственная овчарка

Последствия Coachella: в Калифорнии зафиксирована вспышка герпеса

27 апреля, 07:00

После музыкального фестиваля в Америке многие подцепили неприятный вирус

На детском пляже в Харьковской области нашли опасную бактерию

10 июня, 14:32

Медики пообещали обозначить опасные для купания места на интерактивной карте

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Как сейчас выглядит дочка Игоря Крутого Саша?

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней "жене"

Потап рассказал, почему скрывал роман с Настей Каменских

Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Грустная судьба чудесных советских актрис

Мир на Донбассе в обмен… На что?

Вчера, 07:51

Эксперты о позитивных моментах и подводных камнях "расконсервирования" Минского процесса

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Путешествие по мосту в Днепре может стоить вам жизни

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь