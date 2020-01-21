Неизвестный вирус из Китая: что, если он доберется до Украины

Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

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За последние несколько дней в Китае от неизвестного вируса умерло шесть человек. Это новый коронавирус, который передается воздушно-капельным путем, для него еще нет вакцины и лечения. Врачи только снимают симптомы, чтобы облегчить болезнь.

Из-за вспышки болезни Всемирная организация здравоохранения созвала срочное заседание.

Чем грозит новый вирус и что, если он доберется до Украины, разбирался сайт "Сегодня".

Видео: Reuters

В чем опасность

Впервые вирус выявили в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Он неизвестен медицине и получил название 2019-nCoV. Большинство известных видов коронавируса считаются не опасными – чаще всего они поражают животных и протекают в легкой форме.

От болезни по имеющимся данным, умерли уже шесть человек. А число инфицированных в Китае составляет около трех сотен. Еще более 900 человек находятся под медицинским наблюдением. В последние дни вирус вышел за пределы Китая, уже зафиксированы случаи заболевания в Таиланде, Южной Корее и Японии. Британские эксперты считают, что китайские врачи замалчивают реальную цифру заболевших и на самом деле их может быть около 1700.

Новый вирус оказался непредсказуем: он передается воздушно-капельным путем и, в отличие от других, быстро, рассказывает врач-инфекционист Инна Андрусович. Сначала болезнь может напоминать грипп с очень высокой температурой. Но буквально за три дня вирус может привести к серьезным осложнениям.

Главный симптом у заболевших — жар, у части также наблюдается усталость, сухой кашель и затрудненное дыхание. По данным ВОЗ, рентгенография грудной клетки показывает инвазивное поражение обоих легких.

"Если человек остается дома и все три дня сбивает температуру, то на четвертый день, когда человек попадет в стационар, врачи могут только развести руками, потому что очень быстро развивается гипоксия", – добавляет Инна Андрусович.

От нового вируса нет специального лечения. Врачи только могут уменьшить симптомы и облегчить состояние больного. Но это не значит, что новый вирус смертельный, отмечает инфекционист Константин Волошин.

"Более 99% заболевших живы, есть люди, которые выздоровели. Да, вирус протекает очень тяжело, и мы сталкиваемся с ним впервые", – отмечает Волошин.

Что если вирус доберется в Украину

Украина не готова к новому коронавирусу из Китая, говорит инфекционист Инна Андрусович. Чтобы выявить вирус, нужны реагенты, которых у нас нет.

"В Украине нет возможности диагностировать подобный коронавирус. Для этого нужны дорогостоящие реагенты, диагностика. Только по симптомам его не определить. Поэтому вспышка вирусной пневмониив Тернопольской области может оказаться намного опасней", – прокомментировала Инна Андрусович.

А чтобы добраться в Украину, вирусу достаточно 12 часов, говорит Александр Торгун, директор направления "Здравоохранение" Украинского института будущего. Примерно столько понадобится на перелет носителя вируса из Китая в Киев.

"Вопрос суток, и вирус уже у нас. По правилам эпидемиологии нужно источник эпидемии максимально локализовать. Однозначно, и Украине надо включать меры безопасности ", – прокомментировал Александр Торгун.

/ Фото: Getty Images

Как говорилось выше, вирус уже вышел за пределы Китая – заболевание зафиксировано в Таиланде, Южной Корее и Японии. Есть опасения, что распространение 2019-nCoV усилится, поскольку сотни миллионов граждан Китая будут перемещаться по всей стране из-за китайского Нового года. Люди активно закупаются на местных рынках и ездят не только по всей стране, но и за границу. По сути, это крупнейшая ежегодная миграция населения. В таких условиях распространение вируса может стать взрывным.

В США уже приняли решение проверять пассажиров из Китая. В аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса людей, прибывших из китайского города Уханя, где была зафиксирована вспышка, будут проверять на заражение.

Центр общественного здоровья Украины разослал предупреждения о вирусе в Китае и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по областям и в Погранслужбу. Также в ведомстве заявили, что подготовили рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом.

Вируса можно избежать

Базовое правило предупреждения инфекции – избегать контакта с больными, говорит Олег Назар, директор Киевского центра клинической иммунологии.

"Вирус передается воздушно-капельным путем и распространяется очень быстро. Первое правило, которое надо соблюдать – избегать контактов с больным. Стоит серьезно отнестись к своему здоровью – не запускать болезнь, а сразу идти к врачу", – говорит Олег Назар.

/ Фото: Reuters

Считается, что коронавирус впервые передался от животных людям на рынке морепродуктов. В Минздраве советуют придерживаться базовых правил при посещении зоорынков и рынков с продуктами животного происхождения:

избегайте контакта с больными животными или испорченными продуктами животного происхождения;

мойте руки с мылом после касания животных или продуктов животного происхождения;

избегайте любого контакта с бездомными животными;

не касайтесь глаз, носа и рта грязными руками;

избегайте потребления сырых или недостаточно обработанных продуктов животного происхождения. Нужно правильно термически обрабатывать сырое мясо, мясные субпродукты, молоко и следовать должным практикам приготовления пищевых продуктов.

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