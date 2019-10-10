Несмотря на операцию в Сирии, Эрдоган рассчитывает встретиться с Трампом

Мы с Трампом поддерживаем двусторонние контакты и продолжаем это делать дальше - заявил Эрдоган

/ Фото: AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган все еще рассчитывает провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом 13 ноября в Вашингтоне, несмотря на последние заявления хозяина Белого дома в адрес республики. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью газете Yeni Şafak.

"Мы с Трампом поддерживаем двусторонние контакты и продолжаем это делать дальше. Мы стремимся укрепить турецко-американские отношения, — отметил он. — Если будет на то воля Аллаха, мы будем в Вашингтоне 13 ноября. У нас будет возможность поговорить".

За день до начала проведения новой операции Турции в Сирии Трамп сообщил, что он планирует провести переговоры с Эрдоганом 13 ноября в американской столице.

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Ранее НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

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Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал начало наступательной операции Турции в Сирии плохой идеей.

Стоит отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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