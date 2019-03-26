Нетаньяху представил Трампу и Путину план по урегулированию в Сирии

Для Израиля важно, чтобы иранские силы покинули Сирии, заявлял Нетаньяху

Нетаньяху и Трамп. Фото: AFP

Нетаньяху представил Трампу и Путину план по урегулированию в Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a24/462/5c9a2446260b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a24/462/5c9a2446260b6.jpg 2019-03-26T15:13:00+02:00 Другие страны Для Израиля важно, чтобы иранские силы покинули Сирии, заявлял Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину план по выходу из кризиса в Сирии. Об этом сообщает The Times of Israel.

Газета приводит слова высокопоставленного источника, который сказал, что ранее российский президент проявил интерес к предложению о том, как обеспечить уход Ирана из Сирии.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль действует в Сирии против Ирана и сирийских сил, содействующих иранской агрессии.

Ранее сообщалось, что ночная атака Израиля пришлась по позициям иранских сил "Аль-Кудс" в Сирии.

"Мы атаковали склады оружия, разведывательные и учебные объекты. В центре атаки был – склад оружия в международном аэропорту Дамаска", – сообщили израильские военные.

В то же время, израильские СМИ пишут об уничтожении поставленного войскам Башара Асада Россией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцырь-С1".

Напомним, что удары по иранским объектам в Сирии в ночь на понедельник стали ответом на запуск ракеты класса "земля – земля" по израильской территории накануне.

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