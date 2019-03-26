Нетаньяху представил Трампу и Путину план по урегулированию в Сирии
Для Израиля важно, чтобы иранские силы покинули Сирии, заявлял Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину план по выходу из кризиса в Сирии. Об этом сообщает The Times of Israel.
Газета приводит слова высокопоставленного источника, который сказал, что ранее российский президент проявил интерес к предложению о том, как обеспечить уход Ирана из Сирии.
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль действует в Сирии против Ирана и сирийских сил, содействующих иранской агрессии.
Ранее сообщалось, что ночная атака Израиля пришлась по позициям иранских сил "Аль-Кудс" в Сирии.
"Мы атаковали склады оружия, разведывательные и учебные объекты. В центре атаки был – склад оружия в международном аэропорту Дамаска", – сообщили израильские военные.
В то же время, израильские СМИ пишут об уничтожении поставленного войскам Башара Асада Россией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцырь-С1".
Напомним, что удары по иранским объектам в Сирии в ночь на понедельник стали ответом на запуск ракеты класса "земля – земля" по израильской территории накануне.
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