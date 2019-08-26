Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Независимость Косово отказалась признавать еще одна страна

26 августа, 12:57

Министр иностранных дел Сербии сообщил, что Белград продолжит отзывать признания Косово

/ Фото: Getty Images

Африканская страна Того стала пятнадцатой страной среди тех, кто отказались признавать независимость Косово. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, пишет УНН.

"Того является 15-й страной, объявившей о непризнании Косово", – заявил Дачич.

По его словам, Белград продолжит деятельность по отзыву признания Косово.

Реклама

На сегодняшний день число стран, которые признают независимость Косово, составляет 97.

Как сообщил Дачич, свою позицию по Косово, кроме страны Того, уточнили ЦАР, Республика Палау, Мадагаскар, Соломоновы Острова, Лесото, Суринам, Гранада, Союз Коморских Островов, Бурунди, Содружество Доминики, Сан-Томе и Принсипи, Либерия, Гвинея-Бисау, Папуа Новая Гвинея.

В тренде
Расследуют как теракт: подробности обстрела из гранатомета в центре Киева (фото, видео)

Напомним, что в конце прошлого месяца на Балканах произошло обострение, в результате которого Сербия даже привела войска в состояние боевой готовности. Во время проведения операции были слышны выстрелы, один полицейский ранен. Представитель полиции Косово Баки Келяни заявил, что среди арестованных есть и несколько полицейских и таможенников.

Кроме того, к Международному дню миротворцев "Сегодня" общались с военнослужащими, которые поделились своим опытом участие в миротворческом контингенте в Косово. Подробнее в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Сербия Косово независимость дачич

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видеоПолитика
Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте Турции
Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте ТурцииДругие страны
Зачем приезжал и с чем уехал из Киева премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Зачем приезжал и с чем уехал из Киева премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПолитика
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видео
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видеоПолитика
Затонувший
Затонувший "Титаник" на дне океана сняли на видеоДругие страны
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре КиеваЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...