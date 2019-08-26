Независимость Косово отказалась признавать еще одна страна

Министр иностранных дел Сербии сообщил, что Белград продолжит отзывать признания Косово

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Африканская страна Того стала пятнадцатой страной среди тех, кто отказались признавать независимость Косово. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, пишет УНН.

"Того является 15-й страной, объявившей о непризнании Косово", – заявил Дачич.

По его словам, Белград продолжит деятельность по отзыву признания Косово.

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На сегодняшний день число стран, которые признают независимость Косово, составляет 97.

Как сообщил Дачич, свою позицию по Косово, кроме страны Того, уточнили ЦАР, Республика Палау, Мадагаскар, Соломоновы Острова, Лесото, Суринам, Гранада, Союз Коморских Островов, Бурунди, Содружество Доминики, Сан-Томе и Принсипи, Либерия, Гвинея-Бисау, Папуа Новая Гвинея.

Напомним, что в конце прошлого месяца на Балканах произошло обострение, в результате которого Сербия даже привела войска в состояние боевой готовности. Во время проведения операции были слышны выстрелы, один полицейский ранен. Представитель полиции Косово Баки Келяни заявил, что среди арестованных есть и несколько полицейских и таможенников.

Кроме того, к Международному дню миротворцев "Сегодня" общались с военнослужащими, которые поделились своим опытом участие в миротворческом контингенте в Косово. Подробнее в видеосюжете:

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