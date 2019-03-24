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Норвежский лайнер Viking Sky планируют доставить к берегу без эвакуации пассажиров

Сегодня, 15:45

Сейчас на борту судна находятся около тысячи пассажиров

Фото: AFP
Норвежский лайнер Viking Sky планируют доставить к берегу без эвакуации пассажиров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/689/b6c/5c9689b6ce4c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/689/b6c/5c9689b6ce4c2.jpg Другие страны Сейчас на борту судна находятся около тысячи пассажиров

Норвежский паром Viking Sky, который потерпел бедствие в море в районе губернии Мере-ог-Ромсдал, планируют отбуксировать к суше с пассажирами на борту. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции исполняющий обязанности главы норвежской коммуны Фрэна Ян Арве Дюрнес.

"Ситуация выглядит так, что у нас может получиться доставить лайнер в Молде с оставшимися пассажирами на борту. Эвакуации с парома уже нет", – заявил он.

По его словам, прибытие лайнера ожидается примерно в 16 по киевскому времени.

Как сообщает CNN, круизный лайнер, в сопровождении двух кораблей снабжения и одного буксирного судна, уже прибыл в гавань Молде на юге Норвегии. На судне осталось 436 гостей и 458 членов экипажа.

Сейчас паром буксируют в направлении города Молде с помощью буксировочного судна и двух других судов. С лайнера успели эвакуировать 463 человека: из них пострадали 20 людей. Всего на борту судна на момент аварии находились около 1,4 тысячи человек. Людей эвакуировали тремя вертолетами. Отметим, что основная часть пассажиров лайнера — граждане Великобритании и США, а экипаж состоит из представителей разных стран.

Ранее сообщалось, что в субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей. На месте работают спасательные суда и вертолеты. На берегу разворачивают лагерь для эвакуированных пассажиров лайнера.

Напомним, не так давно российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.

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Тег Норвегия, эвакуация, лайнер, паром, судно

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Источник:

ТАСС

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