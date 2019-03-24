В Норвегии потерпевший бедствие круизный лайнер буксируют к берегу

В результате инцидента пострадали 20 человек

Фото: AFP

В Норвегии потерпевший бедствие круизный лайнер буксируют к берегу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6e0/9ec/5c96e09ecc302.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6e0/9ec/5c96e09ecc302.jpg 2019-03-24T13:44:00+02:00 Другие страны В результате инцидента пострадали 20 человек

Паром Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море у берегов Норвегии, может достичь суши через четыре часа. Об этом сообщают местные СМИ.

"Мы ожидаем, что лайнер прибудет в Молде примерно через четыре часа", - сказал руководитель спасательной операции из местной полиции Тур-Андре Грам Франк.

На данный момент паром буксируют с помощью двух других судов. Эвакуацию людей с судна временно приостановили. Всего из лайнера успели эвакуировать 463 человека. Из них пострадали 20 человек.

Всего на борту судна на момент аварии находились около 1,4 тысячи человек. Людей эвакуировали тремя вертолетами. Отметим, что основная часть пассажиров лайнера — граждане Великобритании и США, а экипаж состоит из представителей разных стран.

Ранее сообщалось, что в субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей. На месте работают спасательные суда и вертолеты. На берегу разворачивают лагерь для эвакуированных пассажиров лайнера.

Напомним, не так давно российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.

Также сообщалось, что в Балтийском море столкнулись два судна: много раненых. В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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