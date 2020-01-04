Новая атака США: шииты Ирака утверждают, что авиаудар поразил автоколонну с медработниками

В результате удара погибли шесть человек, еще три человека получили тяжелые ранения

/ Фото: WANA (West Asia News Agency)/Nazanin Tabatabaee via REUTERS ATTENTION EDITORS

Удар, нанесенный США к северу от иракской столицы, пришелся на колонну автомашин , перевозивших медицинских работников, а не командный состав боевиков, как ранее информировали некоторые СМИ.

Об этом сообщили представители шиитского ополчения Ирака, известного как Силы народной мобилизации.

"Источники с места (нанесения удара – Ред.) утверждают, что удар был нанесен по колонне медиков СНМ вблизи стадиона Таджи в Багдаде", – говорится в распространенном заявлении.

США нанесли авиаудар к северу от иракской столицы, сообщило ранее иракское телевидение.

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Предполагается, что мишенью была автоколонна СНМ – военизированной группировки, существенную часть которой составляют мусульмане-шииты.

По данным некоторых СМИ, которые ссылаются на иракские армейские источники, в результате удара погибли шесть человек, еще три человека получили тяжелые ранения.

СМИ отмечают, что на месте нанесения удара замечены две или три горящие автомашины из состава автоколонны.

Сообщения о новом ударе США поступили спустя сутки после того, как в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада был убит командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон уже взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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